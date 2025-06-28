Против тех стран, которые покупают большое количество российской нефти, будут вводиться санкции. Такое заявление сделал Андрей Сибига, руководитель украинского Министерства иностранных дел. Его слова привела «Страна.ua».

По утверждению министра, Россия продолжает получать слишком много доходов от продажи энергоресурсов, в том числе газа и нефти. Украина, по словам Сибиги, планирует бороться с этим.

«Он уточнил, что в ближайшее время Украина будет инициировать санкционные шаги в отношении таких государств», — указали журналисты.

По их данным, крупнейшими покупателями российской нефти выступают Китай, Индия и Турция. Помимо этого, нефть из РФ попадает через посредников в Европу.

Ранее турецкий политолог Озер заявил, что Запад до сих пор не может признать, что он потерпел поражение в конфликте на Украине, несмотря на все очевидные признаки этого факта. По его мнению, все говорит о том, что конфликт начинает решаться мирным путем. По этой причине стоит ждать, что в обозримом будущем в Турции состоится финальный этап мирных переговоров. В итоге с РФ снимут санкции, а также разрешат ее самолетам полеты над Европой.