США и Южная Корея определились с ответом на сотрудничество России и КНДР

Сеул и Вашингтон обговорили свои действия и отношение к тому, что Россия и Северная Корея начали между собой самое тесное сотрудничество. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление Госдепа США.

Южная Корея и Соединенные Штаты провели между собой переговоры, во время которых определились с ответами на сотрудничество между Пхеньяном и Москвой.

«Решили внимательно следить за оказанием Россией поддержки КНДР и в дальнейшем выставлять ее напоказ, а также призвали Россию и КНДР соблюдать международное право», — указали они в итоговом коммюнике.

В своем заявлении эти страны отметили, что партнерские действия Северной Кореи и России угрожают безопасности как Индо-Тихоокеанского региона, так и Европы. Они собрались соблюдать уже наложенные на своих конкурентов санкции, а также предпринять меры против тех действий, которые они считают «незаконными, безрассудными и дестабилизирующими».

Ранее сообщалось, что американские и южнокорейские военные отработали действия против КНДР. Они во время имитировали налет на территорию КНДР с нанесением воздушного удара по ракетным установкам. В учениях приняли участие 110 самолетов.