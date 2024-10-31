США и Южная Корея сымитировали удар по объектам КНДР

Южнокорейская и американская авиация провели военные учения, в которых отработали совместный удар по Северной Корее. Об этом сообщила газета The Times.

После того, как армия КНДР совершила очередной пуск своей новейшей баллистической ракеты, военные из Республики Корея и Соединенных Штатов провели совместные учения, которые имитировали ответный удар по территории Северной Кореи. В этих маневрах приняли участие 110 самолетов.

На протяжении этих учений авиация наносила ракетно-бомбовые удары по макетам ракетных пусковых установок. Между запуском северокорейской ракеты и началом учений прошло всего несколько часов.

Ранее представители Японии сообщили, что запущенная северокорейскими военными баллистическая ракета сумела побить их же рекорд. Она пролетела тысячу км, и в то же время поднялась на высоту в семь тыс. км.