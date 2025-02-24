США изменят свое отношение к России и Украине

Власти США пересматривают свое отношение к России, заявил в эфире телеканала Fox News советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

Также он отметил, что Вашингтон намерен изменить политику по отношению к Киеву, изменив порядок оказания помощи и требуя подписать сделку о продаже стратегических ресурсов.

Уолтц пояснил, что американские власти хотят увидеть то, что можно получить в обмен на вложенные в Украину деньги.

Ранее сообщалось о том, что соратник Трампа раскрыл подход главы США к урегулированию конфликта на Украине.