США, Япония и Южная Корея обсудят ответ на отправку войск Северной Кореи в Россию

Лидеры США, Японии и Южной Кореи намерены обсудить действия в ответ на якобы отправку в Россию северокорейских военных.

Джо Байден, Сигэру Исиба и Юн Сок Ель – обсудят этот вопрос в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который будет проходить в Перу.

Об этом со ссылкой на помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана сообщает ТАСС.

В ходе трехсторонней встречи политики намерены разработать скоординированный ответ России и обсудить «политические меры», отметил американский чиновник. Предварительно лидеры вышеназванных стран будут консультироваться по данному вопросу на многих уровнях.

Ранее сообщалось о том, что США могут ввести новые санкции против Северной Кореи до ухода Байдена.