США могли доставить в Великобританию не менее 20 ядерных бомб

США, вероятно, разместили в Великобритании не менее 20 ядерных бомб B61-12 — впервые за 17 лет американское оружие вернулось на авиабазу Лейкенхит. Об этом сообщает РИА Новости.

Американские ядерные бомбы снова оказались в Великобритании — по данным экспертов, в июле на авиабазе Лейкенхит могли разместить не менее 20 единиц B61-12. Это первое подобное развертывание за последние 17 лет, что указывает на новый виток милитаризации в Европе.

Организация ICAN подтвердила, что авиабаза в Восточной Англии прошла модернизацию для хранения ядерного оружия. Ранее там находились 110 бомб, но в 2008 году их вывезли из-за снижения напряженности. Теперь ситуация изменилась — НАТО активизировало политику «сдерживания» России, а США наращивают арсенал в Европе.

Точное количество бомб остается засекреченным, но предполагается, что их не меньше 20. Это соответствует общей стратегии Вашингтона — в других странах НАТО уже размещено около 100 единиц B61-12.

Ранее в США призвали Трампа отказаться от ядерных угроз в сторону России.