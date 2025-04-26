США могут помочь «коалиции желающих» направить миссии на Украину
Telegraph: США могут помочь «коалиции желающих» поддерживать мир на Украине
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США готовятся оказать поддержку так называемой «коалиции желающих» в обеспечении мирного урегулирования на Украине. Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на непубличные предложения американской администрации.
По данным издания, помощь может включать логистическую и разведывательную поддержку со стороны США, а также предоставление определенных гарантий безопасности.
В британском правительстве считают этот шаг изменением позиции американской стороны важным прогрессом в вопросе участия «коалиции желающих» в урегулировании украинского конфликта.
В феврале этого года премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности направить британских военнослужащих на Украину для участия в миротворческой миссии. Однако подчеркнул, что для этого необходимы гарантии безопасности со стороны США.
Теперь участники «коалиции желающих» активно обсуждают детали будущих миротворческих миссий. Планируется проведение воздушных и морских операций, размещение военнослужащих на территории Украины.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп намерен оставить за Россией контроль над территориями, которые она заняла в ходе специальной военной операции.