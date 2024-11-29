Вучич предупредил о необходимости готовить Сербию к последствиям ядерного удара

Состояние бомбоубежищ в Сербии в свете существующей опасности возникновения ядерной угрозы в мире оставляет желать лучшего. И с этим как можно скорее надо что-то делать. На это в эфире сербского TV Pink указал лидер балканского государства Александр Вучич.

Он подчеркнул, что властям Сербии нужно уже сейчас озаботиться происходящим в мире и как можно быстрее подготовить государство к возможным последствиям такой угрозы. В противном случае, безопасность граждан находится под серьезной угрозой.

«Первые отчеты, которые я получил от наших муниципальных служб, и доклад нашей армии в связи с бомбоубежищами и тем, сколько людей мы могли бы в любой момент принять в убежища, которые могут выдержать и ядерный удар — удручающие и мы должны в кратчайшие возможные сроки сделать большую работу», — заявил президент Сербии.

Вучич добавил, Сербия сейчас располагает всего 257 тыс. мест в бомбоубежищах при необходимых минимум 1,5 млн.

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