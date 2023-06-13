США на год продлили режим санкций против Белоруссии

Как пояснили в Белом доме, такой шаг вынужденный и является ответом на якобы представляемую Белоруссией и ее властями угрозой национальной безопасности и внешней политике Соединенных штатов, связанной с фальсификациями на последних президентских выборах в стране и гонениях на белорусскую политическую оппозицию.

«Я продлеваю на один год национальный режим ЧС, объявленный указом 13405», - говорится в заявлении Байдена.

Ранее политолог Дудаков рассказал об изменении отношения Байдена к России после провала контрнаступления ВСУ.