Селезнева и Митюшова обвинили в выводе 150 млрд руб. из «Газпрома»

Согласно иску Генеральной прокуратуры РФ, Кирилл Селезнев, ранее руководивший маркетингом в «Газпроме» и занимавший пост генерального директора ООО «Русхимальянс», совместно с Алексеем Митюшовым, экс-топ-менеджером энергетического блока «Газпрома», предположительно, вывели из ООО «Газпром нефтехим Салават» не менее 150 млрд руб. в личных интересах, сообщил «Интерфакс».

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга назначил предварительное слушание по иску Генеральной прокуратуры к Митюшову и Селезневу на 25 марта. Исковое заявление было зарегистрировано 5 марта.

Ответчиками по иску также выступают Юлия Симакова, ООО «Севинвест», ООО «Корпоративный центр», ООО «Ферроцинк», АО «Бизнеслогика», ООО «М Индустрия» и АО «Бонолит — строительные решения».

В качестве третьих лиц в иске указаны ООО «Газпром нефтехим Салават» и ООО «УК «Меркури кэпитал траст». В тот же день суд выдал 36 исполнительных листов взыскателю.

Позиция истца аналогична той, что была представлена в иске к Митюшову, поданному в Арбитражный суд Башкирии в январе 2025 года.

Истец утверждает, что Митюшов, занимая должность директора ООО «Газпром энерго» и являясь членом органов управления дочерних компаний «Газпрома», использовал подконтрольные ему компании для монополизации ряда предприятий в Башкирии, став их фактическим владельцем.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура инициировала судебное разбирательство против американской Universal Beverage Company, владеющей консервным производителем «Главпродукт».