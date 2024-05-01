В Парке Победы на Поклонной горе в Москве открылась выставка трофеев с СВО, в которую включены и захваченные вооружения Запада. Однако большинство СМИ остались слепы к событию, словно не хотят признавать свой провал, пишет РИА Новости .

В ходе проведения СВО было захвачено немало вооружения, среди которого есть и американский танк Abrams. Также на выставке инженерная машина M1150 Assault Breacher Vehicle, взятая на Авдеевском направлении. Такая демонстрация в торжественной обстановке, вероятно, не понравилась США. Лишь два издания упомянули про Парад и выставку, на свой страх и риск. Остальные предпочли молчать и не ссориться с Белым домом.

«Выставка проводится в то время, когда российские войска берут больше земель на востоке Украины, воспользовавшись задержками военной помощи США, чтобы отбросить недостаточно вооруженные силы Киева», — говорится в публикации.

Напомним, что помимо американских диковинок с СВО есть и другая техника. Например, немецкий Leopard 2A6 и БМП Marder. Всего было представлено 30 единиц трофейной техники.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО освободили одно село и водрузили на него флаг России.