США нанесли авиаудар по зданию Минобороны хуситов в Сане

Об этом на своей странице в соцсети сообщило центральное командование ВС США.

16 декабря американские истребители нанесли удар по зданию Министерства обороны хуситов в Сане.

«СЕНТКОМ нанесли высокоточный авиаудар по ключевому пункту командования и управления хуситов, которых поддерживает Иран, в Сане», – говорится в сообщении.

Истребители США атаковали здание, в котором располагался центр принятия решений движения «Ансар Аллах. В частности, там были утверждены такие цели, как военные корабли и торговые суда США в Красном море и Аденском заливе.

Ранее сообщалось о том, что хуситы нанесли удар по эсминцу и трем суднам США.