Эррол Маск поддержал позицию сына Илона Маска о коррупции в Киеве и раскритиковал политику НАТО в отношении Украины. В эксклюзивном интервью RT бизнесмен заявил , что Альянс использовал Украину для провокации России.

Свои заявления Маск-старший сделал во время визита в Москву, где участвовал в Форуме будущего — 2050. Он признался, что перед поездкой столкнулся с давлением со стороны окружения, пытавшегося отговорить его от посещения России. Однако реальность превзошла ожидания: предприниматель особо отметил безупречную чистоту Москвы и высокое качество дорожного покрытия. Также ему понравилась кухня, архитектура и отношение людей.

Кроме того, Маск поддержал Россию, согласившись с позицией сына о коррупции на Украине.

«На мой взгляд, вполне очевидно, что страны НАТО — или некоторые из них — использовали Украину, чтобы спровоцировать Россию… Украина на протяжении столетий была частью России», — добавил Эррол Маск.

Это не первый резонансный комментарий Эррола Маска о международной политике. Ранее он уже высказывался о необходимости мирного урегулирования украинского конфликта.

Ранее сообщалось, что отец Илона Маска порадовался за решение сына в скандале с Трампом.