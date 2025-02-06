США не намерены посылать войска в сектор Газа

США не планируют отправлять войска в сектор Газа и выделять деньги на его восстановление, заявила в интервью телеканалу Fox News пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Так она ответила на вопрос о том, не хотят ли США установить контроль над анклавом.

Президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что не будет отправлять туда американский контингент, кроме того, налогоплательщики США не будут финансировать его восстановление, подчеркнула Ливитт.

По ее словам, Трамп намерен заключить сделку, чтобы Газа стала «пригодным местом для людей, которые хотят жить в мире и в условиях реального экономического развития».

Ранее сообщалось о том, что американские чиновники потребовали от Трампа разрешить помощь другим странам.