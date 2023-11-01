США не планируют отправлять своих военных в Газу

По его словам, этого не случится ни сейчас, ни после того, как Армия обороны Израиля освободит анклав от боевиков ХАМАС.

Вашингтон обсуждает с партнерами статус Газы после завершения конфликта. В Белом доме не исключают, что здесь может появиться некий международный миротворческий контингент. При этом Кирби оговорился, что никакого решения по этому поводу еще не принято.

Война на Ближнем Востоке длится уже больше трех недель и с каждым днем становится все ожесточеннее. Тем не менее ни одна из сторон не может похвастаться особыми успехами. Чего ждать в палестино-израильском конфликте в ближайшее время — в материале «Подмосковье сегодня».