США не смогут помочь всем своим союзникам

Затраты Соединенных Штатов на помощь Украине продемонстрировали, что Штатам не хватает сил на поддержку всех своих союзников. Соответствующее заявление сделал аналитик Айван Иланд в своем материале для National Interest .

В статье Иланд задается вопросом, не переоценило ли государство свои силы, когда пообещало защищать такое большое количество других стран. Аналитик считает, что ситуация на Украине должна заставить американцев задаться этим вопросом тоже.

Обозреватель также акцентировал внимание на огромные размеры госдолга Соединенных Штатов. По словам Иланда, помощь Украине и Израилю лишь увеличивает размер долга.

Иланд подчеркнул, что доля Штатов в мировом ВВП снизилась с 50% в 1940-х годах до 15% в настоящее время. При этом США несут 40% всех оборонных расходов в мире, отметил он. Обозреватель заявил, что страна взяла на себя слишком много.

Автор заключил: если в будущем два официальных союзника Штатов в одно время окажутся под атакой, отток налогов из США будет таких размеров, что траты на Украину покажутся маленькими.

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