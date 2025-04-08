США объяснили вывод своих военных из хаба в Польше

Американские военные покидают хаб в польском Жешуве, который использовался для поставок военной техники на Украину. В Соединенных Штатах это назвали оптимизацией ресурсов и сил. Об этом сообщила «Лента.ру».

Издание сослалось на заявление, сделанное командованием армией США в Европе и Африке. По словам военных, американские солдаты выводятся из хаба в рамках глобальной оптимизации, которая призвана повысить эффективность использования армии.

«Этот объект не является постоянной польской военной базой, но уже три года используется силами США, НАТО и их партнеров», — указали в Соединенных Штатах.

Ранее уже сообщалось, что в Пентагоне обсуждают сценарий того, что из стран на востоке Европы будет выведена часть американских военнослужащих. Сокращение воинского контингента может составить 10 тыс. человек. Это половина от тех военных, которые были отправлены в страны Восточной Европы при Байдене.