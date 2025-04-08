Власти США задумались над выводом части своих военнослужащих из Восточной Европы

В Министерстве обороны Соединенных Штатов обсуждают сценарий того, что из стран на востоке Европы будет выведена часть американских военнослужащих. Сокращение воинского контингента может составить 10 тыс. человек. Об этом сообщила телекомпания NBC.

Три года назад, в 2022 году, Америка развернула в Восточной Европе свои дополнительные войска. Туда было направлено из США 20 тыс. американских военнослужащих. Теперь же власти Соединенных Штатов задумались над возможным возвратом части этих сил.

«Высокопоставленные чиновники Министерства обороны рассматривают предложение о выводе до десяти тысяч военнослужащих из Восточной Европы», — указали журналисты.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа выделяет на расходы Пентагону $1 трлн. Эти средства направляются, по словам министра обороны Хегсета, на повышение «смертоносности и боевой готовности» вооруженных сил.