США объявили, каким будет будущее сектора Газа посте победы над ХАМАС

Вашингтон продолжает обсуждение с Тель-Авивом обсуждает будущее госустройство сектора Газа, однако оно ока точно не определено, заявил член Совета национальной безопасности Джон Кирби.

По его словам, будущее Газы в любом случае является предметом дискуссии США не только с Израилем, но и другими странами ближневосточного региона.

«Это остается предметом дискуссий, которые мы ведем с Израилем и партнерами в регионе. Мы еще не достигли того этапа, где можно было бы обрисовать конкретные решения», - цитирует Кирби РИА Новости.

Кирби добавил, что американская администрация против реоккупации палестинского анклава израильтянами, претендующими на контроль на сектором Газа в сфере безопасности, но речи об оставлении у власти движения ХАМАС не может быть и речи.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».