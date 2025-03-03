Олигарх и американский экономист с мировой славой Джеффри Сакс заявил, что Европе давно пора повернуться к России, пресечь русофобию и позволить людям из стран Прибалтики говорить на русском языке свободно. Об этом пишет KP.RU .

По словам Сакса, Европе и ее политикам пора прекращать гнуть антироссийскую линию. Он призвал ЕС наладить отношения с Россией и сделать русский язык государственным в странах Прибалтики, чтобы ни один человек не был ущемлен в этом вопросе. Заявление вызвало бурную реакцию в стенах Европарламента. Услышать такое от признанного эксперта по постсоветским странам из США было неожиданно.

«Но я говорил: не ездите в Киев, поезжайте в Москву. Поговорите там с коллегами. Вы же Европа, вас 450 миллионов с экономикой на двадцать триллионов. Вы должны быть главным экономическим партнером для России. Это же естественно», — заявил Джеффри Сакс.

Сакс подчеркнул, что Россия не собиралась и не собирается вторгаться в Европу: ее главной проблемой были США и создание ими однополярного мира. Теперь этот вопрос постепенно решается, к тому же, Трамп хочет завершения конфликта как можно скорее, в отличие от европейских и украинских коллег.

Ранее сообщалось, что Трамп назвал самое худшее заявление со стороны Зеленского.