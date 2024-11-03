США опасаются возможного вмешательства России после выборов

Администрация Вашингтона готовится к иностранному вмешательству в период после выборов и инаугурацией нового президента.

Власти США опасаются, что в период с 5 ноября по 20 января другие государства могут пытаться дестабилизировать обстановку в стране.

Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Washington Post.

Как отмечают журналисты, в период выборов Пентагон сосредоточился на угрозах из некоторых стран, в том числе Ирана, Северной Корее, России и Китая.

Напомним, выборы президента США будут проходить 5 ноября. За пост президента будут бороться кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Камала Харрис.

Ранее сообщалось о том, что Трамп предрек экономический кризис в США в случае победы Камалы Харрис.