Трамп предрек экономический кризис в США в случае победы Камалы Харрис

Победа кандидата от Демократической партии Камалы Харрис на выборах президента США приведет к экономическому кризису в стране, по своим масштабам сравнимому с Великой депрессией 1929-1939 годов. Такое заявление сделал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп в ходе выступления перед избирателями в Гастонии, Северная Каролина, передает ТАСС.