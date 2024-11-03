Трамп предрек экономический кризис в США в случае победы Камалы Харрис
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Победа кандидата от Демократической партии Камалы Харрис на выборах президента США приведет к экономическому кризису в стране, по своим масштабам сравнимому с Великой депрессией 1929-1939 годов. Такое заявление сделал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп в ходе выступления перед избирателями в Гастонии, Северная Каролина, передает ТАСС.
Трамп отметил, что при действующим президенте США Джо Байдене инфляция серьезно подорвала экономику США.
Приход к власти республиканцев позволит увеличить число рабочих мест в стране, а также повысить зарплаты и обеспечить стране светлое экономическое будущее, добавил Трамп.
Ранее сообщалось о том, что среди американцев возрос интерес к переезду в другую страну.