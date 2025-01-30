США опровергли данные об отмене заморозки федерального финансирования
В США отрицают возобновление федеральной помощи из-за отмены меморандума
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Аннулирование Административно-бюджетного управления (ОМВ) США о приостановке финансирования некоторых федеральных программ не означает полной отмены ограничений, это лишь позволяет устранить путаницу, возникшую после судебных исков, пояснили представители Белого дома.
Дело в том, что меморандум М-25-13 предусматривал временную приостановку выделения средств по некоторым федеральным программам, таких как пересмотр внешней помощи, отказ от реализации некоторых экологических инициатив и прекращение поддержки программ, связанных с гендерной идеологией.
При этом ограничения не распространяются на социальные выплаты –Medicare, Medicaid и студенческие кредиты.
«Это не отмена заморозки федерального финансирования. Это лишь отмена меморандума OMB», - заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Она подчеркнул, что все указы президента США Дональда Трампа о финансировании программ в силе и строго исполняются.
Ранее сообщалось о том, что военная и экономическая помощь Украине приостановлена по указу Трампа.