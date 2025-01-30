США опровергли данные об отмене заморозки федерального финансирования

Аннулирование Административно-бюджетного управления (ОМВ) США о приостановке финансирования некоторых федеральных программ не означает полной отмены ограничений, это лишь позволяет устранить путаницу, возникшую после судебных исков, пояснили представители Белого дома.

Дело в том, что меморандум М-25-13 предусматривал временную приостановку выделения средств по некоторым федеральным программам, таких как пересмотр внешней помощи, отказ от реализации некоторых экологических инициатив и прекращение поддержки программ, связанных с гендерной идеологией.

При этом ограничения не распространяются на социальные выплаты –Medicare, Medicaid и студенческие кредиты.

«Это не отмена заморозки федерального финансирования. Это лишь отмена меморандума OMB», - заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Она подчеркнул, что все указы президента США Дональда Трампа о финансировании программ в силе и строго исполняются.

Ранее сообщалось о том, что военная и экономическая помощь Украине приостановлена по указу Трампа.