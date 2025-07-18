США отказались от бомбардировщика B-1B Lancer в пользу нового из-за РФ

Как сообщил портал National Interest, Соединенные Штаты планируют отказаться от использования сверхзвукового бомбардировщика B-1B Lancer, так как считают его неэффективным в потенциальном противостоянии с Россией.

В публикации отмечается, что B-1B перестал соответствовать стратегическим нуждам американских ВВС. Подчеркивается, что в условиях смещения акцентов с конфликтов в зонах с неограниченным воздушным пространством (как, например, в Ираке и Афганистане) к столкновениям в спорных воздушных пространствах, где противники, такие как Китай и Россия, обладают развитыми системами ПВО, B-1B не сможет эффективно преодолевать вражескую оборону.

Обозреватель сообщает, что устаревший B-1B будет заменен на более современный бомбардировщик B-21 Raider.

Ранее сообщалось, что Мерц задался вопросом, как США возместят переданное Киеву оружие.