США отказались передать танки Abrams Украине

Австралия до сих пор не получила от США разрешение на передачу Украине партии танков Abrams, что фактически блокирует их отправку, сообщил австралийский телеканал ABC.

Правительство премьер-министра Энтони Альбанезе в 2024 году обещало Украине 59 списанных танков M1A1 Abrams. Боевая техника пока остается на территории Австралии.

По данным источников в минобороны Австралии, ситуация остается неопределенной из-за того, что Вашингтон до сих пор не предоставил необходимое согласие на поставку танков Киеву.

«Мы начинаем сомневаться, действительно ли украинцам нужны эти машины. Крыша танка — самое слабое место Abrams, и это война беспилотников», — сказал один из представителей минобороны, пожелавший остаться неназванным.

В 2007 году в Австралии было закуплено 59 списанных танков M1A1 Abrams, но они так и не были задействованы в зоне боевых действий.

Ранее США официально отказались от программы по созданию инновационного гиперзвукового оружия воздушного базирования.