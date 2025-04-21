США свернули программу по разработке гиперзвукового оружия

США официально отказались от программы по созданию инновационного гиперзвукового оружия воздушного базирования. Это фактически означает признание неудачи в проекте HALO, сообщило издание Asia Times.

Основными причинами прекращения разработки стали серьезные финансовые ограничения и неутешительные результаты испытаний прототипов, говорится в статье.

Согласно планам, HALO должен был достичь «ранней оперативной готовности» к 2029 году и «начальной оперативной готовности» к 2031 году. Оружие предназначалось для поражения целей на поверхности воды на значительных расстояниях.

Теперь вместо продолжения работы над HALO усилия будут сосредоточены на модернизации ракеты Lockheed Martin Anty-Shipe (LRAMS).

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