США отказались поддерживать антироссийское заявление ВТО

Администрация Трампа не стала поддерживать заявление Всемирной торговой организации, направленное против России. Об этом сообщило агентство Reuters.

Соединенные Штаты не стали подписывать общее заявление ВТО, в котором осуждаются действия РФ.

«США воздержались от соавторства в совместном заявлении Всемирной торговой организации, в котором осуждаются действия России на Украине», — указали журналисты со ссылкой на некий информированный источник.

Это последовательная позиция Белого дома. До этого администрация Трампа не стала подписывать антироссийскую резолюцию Генассамблеи Организации Объединенных Наций.

Ранее западной прессе стало известно, что план Трампа по урегулированию украинского конфликта не включает в себя отправку войск в эту страну. Белый дом готов поддержать идеи о помощи Украине, однако этот подход не включает прямые обещания о военной поддержке.