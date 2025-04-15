США отказались подписывать заявление G7 с осуждением удара по ВСУ в Сумах

Администрация президента США Дональда Трампа не стала подписывать документ, осуждающий со стороны G7 удар российской армии по Сумам. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Соединенные Штаты не стали подписывать тот документ, который готовят страны G7. В нем осуждается удар ВС РФ, который был нанесен по украинским военнослужащим в Сумах. Белый дом объяснил причины, по которым отказывается ставить свою подпись. По словам его представителей, Америка ведет переговоры с Россией по завершению украинского конфликта и не хочет, чтобы в этом процессе появлялись помехи.

Канада, которая выступает в качестве председателя в неформальном клубе стран «Большой семерки», уже оценила этот отказ. Там заявили, что без американской поддержки документ об осуждении не сможет получить должного продвижения.

Ранее сообщалось, что Трамп дал оценку переговорам по Украине, которые ведутся в данный момент. По его мнению, все проходит хорошо и успешно. Американский лидер также добавил, что новая информация по данному вопросу появится уже в ближайшее время.