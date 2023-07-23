США отказались снять санкции с главы Минобороны Китая Ли Шанфу

Введенные ранее Белым домом ограничительные меры по отношению к главе Минобороны Китая Ли Шанфу не являются каким-то существенным препятствием на пути диалога между военными ведомствами двух стран, считают в госдепартаменте США.

Как отметил госсекретарь Энтони Блинкен, вопрос снятия санкций с Ли Шанфу не стоит на повестке дня американской администрации.

«Если смотреть на вопрос с практической точки зрения, эти санкции не препятствуют контактам министров», — отметил Блинкен, его цитирует RT.

В то же время Блинкен особо подчеркнул, что руководство США считает необходимыми продолжить активные контакты между американскими военными и китайскими коллегами.

Напомним, как сообщил ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, Вашингтоном принято окончательное решение по срокам начала поставок киевскому режиму американских истребителей F-16.