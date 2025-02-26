США отказались субсидировать ряд союзников по НАТО в Европе

Соединенные Штаты не будут субсидировать некоторых своих союзников по Северо-Атлантическому блоку, поскольку это является нечестным. Об этом заявил американский государственный секретарь Марко Рубио, его точка зрения прозвучала на телеканале Fox News.

По утверждению госсекретаря, некоторые страны на протяжении десятилетий не тратят на собственную безопасность достаточное количество денег, надеясь на помощь со стороны США.

«У нас есть союзники по НАТО, у которых едва ли имеются вооруженные силы или чьи военные не очень эффективны, потому что они провели 40 лет, не тратя на это никаких денег», — указал он.

Рубио добавил, что в число таких государств входят некоторые западноевропейские страны. Они тратят на защиту всего по 1-1,5% от своего ВВП, хотя могут потратить заметно больше. Это является нечестным по отношению США, которым приходится субсидировать чужие армии.

Ранее новый глава Пентагона Пит Хегсет допустил, что будет принято решение о выводе большей части американских войск из Европы. Он сделал это в ходе встречи с украинской делегацией. По его словам, администрация Трампа сейчас рассматривает такой вариант.