США отказались выделять $50 млн закупку презервативов для ХАМАС

Это решение обусловлено тем, что движение якобы использовало эти деньги для изготовления бомб, заявил глава американского государства в ходе выступления из Белого дома.

Президент США Дональд Трамп объявил о приостановке выделения средств на закупку презервативов для ХАМАС.

Также США приостановили выделение 45 млн долларов на стипендии по политике разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) в Мьянме, которую Трамп назвал Бирмой (такое название страна носила до 1989 года).

Он счел, что объем финансирования был слишком велик на такие стипендии.

Также Трамп выразил сомнения по поводу их целевого использования.

Ранее сообщалось о том, что Трамп замыслил недоброе против сотен тысяч американских школьников.