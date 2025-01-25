WP: Трамп замыслил недоброе против сотен тысяч американских школьников

В соответствии с новыми правилами иммиграции, которые были введены новым президентом США Дональдом Трампом, более 730 тыс учащихся школ могут быть высланы из страны, пишет американское влиятельное издание The Washington Post.

Как сообщает газета, теперь сотрудники миграционных служб будут проводить проверки и облавы в школах, больницах и церквях, поскольку ограничения на проведение проверок в «чувствительных местах» были сняты.

«В Соединенных штатах проживают 733 тысячи детей школьного возраста без документов», — говорится в материале.

Вследствие этого, как приводится в материале издания, родители школьником всерьез обеспокоены отпускать своих детей на улицу, а местные власти разрабатывают меры, которые должны сделать федеральные правила более мягкими.

«Некоторые подчеркивают, например, что их округ будет настаивать на том, чтобы агенты иммиграционной и таможенной полиции предъявляли судебный ордер, прежде чем им будет предоставлен доступ к школьной собственности или информации», — добавляется в статье.

Ранее сообщалось, что более 5 тыс россиян-релокантов оказались в стихийном лагере для беженцев на границе между Мексикой и США после неожиданной отмены Трампом указа об упрощенном въезде.