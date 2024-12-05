США передадут Украине $50 млрд из российских активов

Украине будет выделено $50 млрд из замороженных активов РФ, заявил в ходе выступления на пресс-конференции в Брюсселе госсекретарь США Энтони Блинкен.

Денежные средства будут переведены из США и Европы в ближайшее время.

Данный объем финансовой помощи позволит Украине вести боевые действия в течение некоторого времени в 2025 году, отметил госсекретарь.

По словам Блинкена, партнеры США работают над тем, чтобы ВСУ имели все необходимое для обороны: боеприпасы, ПВО, ракеты, бронетехнику.

Ранее сообщалось о том, что в новый пакет военной помощи Киеву войдут ЗРК NASAMS, ракеты Stinger, боеприпасы для HIMARS.