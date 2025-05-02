США передают Украине истребители F-16 со свалки

США поставляют Украине нерабочие истребители F-16, хранящиеся на свалке авиационной техники, в качестве источника запчастей для самолетов F-16, которые использует украинская армия. Об этом со ссылкой на представителя американских ВВС сообщает портал War Zone.

F-16 не используются США и не пригодны для прилетов, но в них нет таких важных компонентов, как двигатель или радар, и их невозможно восстановить, пояснил источник.

Россия считает, что поставки вооружений Украине являются помехой на пути к миру и вовлекают НАТО в конфликт.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной целью для России.

В Кремле заявляли, что поставки Украине оружия со стороны Запада препятствуют мирным переговорам и будет иметь негативный эффект.

Ранее сообщалось о том, что США разблокировали продажу оружия Украине по итогам заключения сделки по недрам.