США передают Украине истребители F-16 со свалки
США поставили Украине нерабочие истребители
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США поставляют Украине нерабочие истребители F-16, хранящиеся на свалке авиационной техники, в качестве источника запчастей для самолетов F-16, которые использует украинская армия. Об этом со ссылкой на представителя американских ВВС сообщает портал War Zone.
F-16 не используются США и не пригодны для прилетов, но в них нет таких важных компонентов, как двигатель или радар, и их невозможно восстановить, пояснил источник.
Россия считает, что поставки вооружений Украине являются помехой на пути к миру и вовлекают НАТО в конфликт.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной целью для России.
В Кремле заявляли, что поставки Украине оружия со стороны Запада препятствуют мирным переговорам и будет иметь негативный эффект.
Ранее сообщалось о том, что США разблокировали продажу оружия Украине по итогам заключения сделки по недрам.