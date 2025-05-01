США разблокировали продажу оружия Украине по итогам заключения сделки по недрам

Президент США Дональд Трамп одобрил продажу Украине оружия на $50 млн. Теперь Соединенные Штаты будут передавать Киеву вооружения исключительно на коммерческой основе. Об этом сообщила газета Kyiv Post.

После того, как Америка и Украина подписали между собой соглашение о совместной добыче полезных ископаемых, Белый дом дал добро на продажу Киеву оружия на сумму в $50 млн. Это первое разрешение от американской стороны, которое было выдано за все время президентства Трампа. Отличие от всех предыдущих сделок в том, что теперь вся передача вооружений производится строго на коммерческой основе. Поставки будут делаться только на основе прямых продаж.

Ранее сообщалось, что Украина и Евросоюз согласились на все 22 условия, которые им выставили США. Эти пункты касались заключения мирного соглашения по украинскому конфликту. Киев и европейские страны одобрили те положения, которые были представлены американской стороной.