США передали Израилю самое смертоносное оружие в мире

В своем обращении американский лидер подчеркнул, что Вашингтон обеспечил Израиль самым смертоносным оружием в мире. Он также призвал Иран к немедленному прекращению боевых действий, пока запланированные Израилем удары не стали еще более разрушительными.

Эти слова прозвучали после массированной атаки ЦАХАЛа 13 июня, в результате которой погибли высшие военные руководители Ирана, включая начальника Генштаба Мохаммада Багери. Под ударами оказались ядерный комплекс в Натанзе и нефтеперерабатывающий завод в Тебризе.

Иран уже ответил запуском волны беспилотников и пообещал удары возмездия. Российский МИД выразил серьезную обеспокоенность, осудив израильские удары.

Ранее IRIB сообщил, что ядерный объект в иранском Натанзе подвергся новой атаке Израиля.