Соединенные Штаты уже проиграли на Украине и теперь хотят избежать позора, переложив обязанность по заключению мира с российской стороной на украинского президента Владимира Зеленского. Соответствующее заявление сделал профессор Бард-колледжа Уолтер Мид в беседе с французским изданием Figaro .

По словам эксперта, стратегия президента Штатов Джо Байдена заключается в том, чтобы помогать Украине до тех пор, пока Зеленский не решится на заключение мира. Мид подчеркнул, что это позволит американскому правительству не опозориться и по итогу заявить, что украинская сторона самостоятельно приняла это решение.

Мид также заявил, что Соединенные Штаты уже успели потерпеть поражение дважды на территории Украины. Первым он назвал само начало противостояния с российской стороной. Вторым, по мнению эксперта, является плохо спланированное контрнаступление украинских ВС.

Положение Украины в этой ситуации он назвал «тупиковым» и заявил, что не видит перспектив побед Штатов на Украине.

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