Вашингтон заинтересован в получении доступа в редкоземельным ископаемых Центральной Азии, так как на территории Украины их очень мало. Об этом сообщает National Interest.

В статье также говорится о том, что фактическая монополия на редкоземельные металлы в мире сохраняется за Китаем, однако США всячески пытаются этому противостоять.

Вашингтон изучает дополнительные варианты добычи, одним из которых является Центральная Азия, так как там находится большая часть мировых запасов редкоземельных минералов.

В материале отмечается, что данный регион входит в совместную сферу интересов РФ и КНР, поэтому США придется бороться за критически важные ресурсы.

Ранее Дубинский сообщил о неприятных для Украины последствиях сделки с США.