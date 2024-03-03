США подтвердили, что в Красном море затонул британский сухогруз

Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что в Красном море затонул сухогруз, который плавал под флагом Белиза и принадлежал Великобритании.

19 февраля сухогруз MV Rubymar был атакован движением «Ансар Алла» (хуситы), которому принадлежит власть на севере Йемена. Судно затонуло в Аденском заливе.

«Сухогруз Rubymar затонул в Красном море после удара противокорабльной баллистической ракетой поддерживаемых Ираном террористов хуситов», — говорится в сообщении CENTCOM.

По данным ведомства, из-за этого инцидента экология Красного моря находится по угрозой, поскольку в воде оказались порядка 21 тысяч метрических тонн удобрений с содержанием фосфата аммония и сульфатов аммония, перевозимых судном.

Экипаж судна смог эвакуироваться. Ранее о том, что сухогруз затонул, сообщил телеканал Sky News Arabia. Чуть позже об этом сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

От CENTCOM информации о затоплении не было. В ведомстве ранее завили, что в сухогруз попала ракета.

США и Великобритания в середине января начали наносить удары по объектам хуситов. Правительства двух стран называют такие меры ответом на угрозу судоходства в Красном море.

Хуситы заявляли, что будут атаковать любые суда, связанные с Израилем. Ранее лидеры движения сообщали, что поддержат таким образом жителей сектора Газа.

Ранее мы сообщали, что американской миллиардер Дэвид Сакс назвал сроки отправки Джо Байденом войск США на Украину.