США пообещали вместе с союзниками ответить на отправку военных КНДР в Курскую область

Соединенные Штаты ответят скоординированными политическими решениями РФ в том случае, если северокорейские военнослужащие участвуют в боевых действиях в Курской области. Такое заявление сделал Джейк Салливан, советник американского президента по национальной безопасности. Его слова привело РИА Новости.

Представитель США заявил, что Америка и ее союзники дадут ответ России в том случае, если та привлекает военнослужащих КНДР к участию в боях в Курской области.

«Полагаю, что будет скоординированный набор политических решений, который мы примем: дипломатических, относящихся в материальной поддержке Украине, иных», — указал он.

Салливан подчеркнул, что Белый дом будет действовать в обязательной связке со своими партнерами из Европы, а также Японией и Южной Кореей.

Ранее в Сети появились кадры вероятной перевозки артиллерии армии КНДР по российской территории. Авторы этого видео допустили, что ВС РФ получили от Северной Кореи дальнобойные системы M1989 Koksan, которые имеют калибр в 170 мм.