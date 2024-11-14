Появились кадры возможной перевозки по России артиллерии КНДР

Согласно информации, размещенной в канале, Россия могла получить дальнобойные системы M1989 Koksan производства КНДР.

Северокорейская артиллерийская система, о которой идет речь, оснащена 170-миллиметровым орудием. При стрельбе обычными снарядами её дальность достигает 40 километров, тогда как при использовании реактивных снарядов — до 60 километров. Подобные системы отличаются высокой мощностью и способны решать задачи как при обороне, так и в наступательных операциях, что делает их потенциально ценным дополнением для российского арсенала.

Тема возможного военного сотрудничества России и КНДР также обсуждается на международной арене. Ранее президент Украины Владимир Зеленский упоминал о том, что украинские войска якобы противостоят не только российским, но и северокорейским военным формированиям. Однако генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что в распоряжении альянса нет подтверждений участия северокорейских сил в боевых действиях на территории Украины.

Также стоит отметить, что 9 ноября, президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о стратегическом партнерстве с КНДР в рамках которого государства будут оказывать друг другу военную и стратегическую помощь в случае нападения третьих стран.

Ранее стало известно о том, что согласно западной прессе, РФ с КНДР собрали 50-тысячную группировку в Курской области и ударят в ближайшие дни по силам ВСУ. Кроме того, главком ВСУ Сырский сообщал главкому НАТО о скором участии солдат КНДР в СВО.