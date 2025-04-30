США попросили Египет о свободном проходе через Суэцкий канал

В начале апреля президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с египетским лидером Абделем Фаттахом ас-Сиси заявил о намерении добиться бесплатного прохода американских судов через Суэцкий канал, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Инициатива была озвучена на фоне продолжающихся ракетных атак мятежников из движения «Ансар Аллах» (хуситов) на торговые суда в Красном море. Инциденты привели к резкому снижению транзитного трафика по Суэцкому каналу и к уменьшению доходов Египта.

По информации собеседников издания, Трамп предложил Каиру сотрудничество в борьбе с хуситами — в форме военной поддержки, обмена разведывательной информацией или финансирования операций. Однако президент Египта не согласился с подходом Вашингтона. Ас-Сиси указал, что ключевым шагом для прекращения нападений станет установление перемирия в секторе Газа.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джеймс Хьюитт выразил уверенность, что обеспечение свободного судоходства США в Красном море будет способствовать интересам всех международных партнеров, в том числе Египта.

Представитель йеменского движения «Ансар Аллах» ранее сообщил, что мятежники нанесли удары по авианосной группе США в Красном море.