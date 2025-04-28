Хуситы заявили об атаке на авианосную группу США во главе с Harry Truman в Красном море

Представитель йеменского движения «Ансар Аллах» сообщил, что мятежники нанесли удары по авианосной группе США. Об этом рассказали в эфире подконтрольного хуситам телеканала Al Masirah.

Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» объявили о нанесении ударов по американскому авианосцу Harry Truman и сопровождающим его кораблям. По словам представителя сформированных повстанцами вооруженных сил Яхьи Сариа, атака стала ответом на обстрелы Йемена со стороны США.

Мятежники утверждают, что использовали крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники. Как заявляется, после удара авианосец был вынужден сменить позицию и отступить в северную часть Красного моря. В операции участвовали военно-морские, военно-воздушные силы и ракетные войска, сообщили в движении.

Кроме того, хуситы заявили об ударе по «важной цели» в израильском Ашкелоне, также с применением беспилотника. Подробности о характере повреждений или потерях пока не приводятся.

На данный момент официальные представители США и Израиля не подтвердили информацию об атаке. Отметим, что хуситы неоднократно угрожали силам коалиции ударами в ответ на удары по контролируемым ими территориям.

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