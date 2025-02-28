Администрация президента Дональда Трампа приняла решение о резком сокращении присутствия Агентства США по международному развитию (USAID) на Украине, сообщает издание NBC News со ссылкой на источники. Все это произошло на фоне скандала в Белом дома, что произошел в пятницу, 28 февраля.

Напомним, сегодня, в пятницу, 28 февраля, во время встречи главаря киевского режима Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Овальном кабинете произошел скандал с перепалкой. В результате чего первый был изгнан из президентской администрации с позором. А планировавшееся подписание сделки по украинским редкоземам отменено.

Согласно информации, предоставленной телеканалом, из 64 американских специалистов и подрядчиков, работавших на территории страны, на данный момент осталось только восемь человек. Остальные были отправлены в административный отпуск и покинули Украину.

«Это серьезно подрывает возможности администрации вести переговоры о прекращении огня и подает России сигнал, что нам не важно, что происходит с Украиной и нашими предыдущими инвестициями», — отметил один из источников телеканала в USAID.

Ранее уже сообщалось, что президента Украины Зеленского буквально выпроводили из Белого дома. Встреча с журналистами, запланированная на сегодня, не состоится, а подписание соглашения о поставках редкоземельных металлов теперь может быть отложено.