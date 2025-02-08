США поставят Японии военную технику и оборудование на $1 млрд
Япония получит от США военную помощь на $1 млрд
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Администрация президента США Дональда Трампа одобрила продажу Японии военной техники и оборудования на сумму около $1 млрд.
Об этом стало известно после пресс-конференции американского лидера в Вашингтоне.
Трамп подчеркнул важность обеспечения безопасности Японии для США.
По его словам, Япония является одним из крупнейших покупателей американской военной продукции, что укрепляет двусторонние оборонные связи и позволяет поддерживать стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Ранее Захарова прокомментировала соглашение ЕС и Японии о стратегическом партнерстве.