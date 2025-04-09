США поставят Украине отмычки и системы для открытия кодовых замков
США решили завалить Украину отмычками для открытия дверей машин и гаражей
Фото: [pxhere.com]
Госдепартамент США решил поставить Украине отмычки и системы для открытия кодовых замков, сообщает РИА Новости.
Для Киева планируется закупить 39 различных наименований. Так, Украину обеспечат моделями декодеров для дверных замков, устройствами, с помощью которых можно отключать сигнализацию у машин и открывать их без ключей.
Также украинцы получат специальные устройства для открытия шлагбаумов и дверей гаражей. Поставка данного оборудования планируется в рамках сотрудничества антинаркотических служб США и Украины.
Ранее сообщалось о том, что Зеленский упрекнул США из-за отсутствия дополнительных поставок средств ПВО. По мнению Зеленского, у США в запасах полно систем ПВО, в частности, ЗРК Patriot, которые в настоящее время очень нужны Киеву.