США поставят Украине отмычки и системы для открытия кодовых замков

Для Киева планируется закупить 39 различных наименований. Так, Украину обеспечат моделями декодеров для дверных замков, устройствами, с помощью которых можно отключать сигнализацию у машин и открывать их без ключей.

Также украинцы получат специальные устройства для открытия шлагбаумов и дверей гаражей. Поставка данного оборудования планируется в рамках сотрудничества антинаркотических служб США и Украины.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский упрекнул США из-за отсутствия дополнительных поставок средств ПВО. По мнению Зеленского, у США в запасах полно систем ПВО, в частности, ЗРК Patriot, которые в настоящее время очень нужны Киеву.