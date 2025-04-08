Лидет киевского режима Владимир Зеленский пожаловался, что США не делятся зенитными ракетными комплексами (ЗРК) Patriot, пишет ТАСС со ссылкой на эфир украинского канала «Рада».

По мнению Зеленского, у США в запасах полно систем ПВО, в частности ЗРК Patriot, которые в настоящее время очень нужны Киеву. Однако, несмотря на это, Трамп не выделяет дополнительные поставки. Бывший комик не знает причину, но намерен просить союзников о поддержке.

«Это была бы лучшая поддержка Украины сегодня со стороны США — передать системы Patriot», — подчеркнул Зеленский

Вопрос о поставках военной помощи Зеленский также решил поднять на заседании контактной группы на встрече в формате «Рамштайн», назначенного на 11 апреля в Брюсселе. При этом известно, что там не будет представителей США.

Украинский нелегитимный глава уже передал окружению поручения по обеспечению Киева западной помощью.

Напомним, что по данным Forbes, Украина ищет системы, которые могли бы заменить Patriot. В конце марта он также якобы договорился с партнерами о получении лицензий, которые позволят производить ПВО самостоятельно.

Ранее сообщалось, что Киев не хочет идти на мировую, хотя Трамп уверен в готовности Путина и Зеленского к переговорам.