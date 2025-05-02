США потеряли интерес к российско-украинскому конфликту, заявил в эфире телеканала Polsat министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

По его словам, это связано с отсутствием прогресса в урегулировании конфликта.

В Вашингтоне осознали, насколько далеки переговорные позиции России и Украины пока их не удается согласовать, добавил Сикорский.

Ранее сообщалось о том, что в России оценили влияние Трампа на пропаганду и подход к миру на Украине.