США потеряли интерес к российско-украинскому конфликту
Сикорский: США теряют терпение по поводу конфликта на Украине
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США потеряли интерес к российско-украинскому конфликту, заявил в эфире телеканала Polsat министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
По его словам, это связано с отсутствием прогресса в урегулировании конфликта.
В Вашингтоне осознали, насколько далеки переговорные позиции России и Украины пока их не удается согласовать, добавил Сикорский.
Ранее сообщалось о том, что в России оценили влияние Трампа на пропаганду и подход к миру на Украине.