США потратили на Украину более $1 млрд без необходимой документации

Соединенные Штаты Америки потратили на поддержу Украины более $1 млрд. При этом выделение средств не сопровождалось оформлением необходимых документов. Об этом сообщает американское издание Stars and Stripes со ссылкой на генерального инспектора минобороны США.

Из текста сообщения следует, что после аудита, проведенного Министерством обороны США, выплаты в размере $1,1 млрд, предназначенные для поддержки Украины в течение нескольких месяцев не имели должного документального подтверждения.

Данный факт вызывает обеспокоенность по поводу финансовой подотчетности и прозрачности военной помощи, говорится в публикации.

Как отмечает издание, служащие Пентагона не проходили обучение по работе с документацией, а ведомство не заинтересовано в проведении дополнительного обучения для сотрудников.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин пояснил, когда и чем закончится украинский конфликт.