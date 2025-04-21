США предложили создать нейтральную территорию вокруг Запорожской АЭС

США рассматривают возможность создания нейтральной территории вокруг Запорожской атомной электростанции (АЭС) для обеспечения ее безопасности. Об этом стало известно газете The Wall Street Journal (WSJ). Источник отметил, что контроль над территорией вокруг объекта может быть передан Вашингтону.

Запорожская АЭС, расположенная на левом берегу реки Днепр вблизи города Энергодар, является крупнейшей атомной станцией в Европе по числу блоков и установленной мощности. Сейчас на станции функционируют шесть энергоблоков, каждый из которых имеет мощность в один гигаватт.

Президент США Дональд Трамп ранее выразил готовность оказать помощь Украине в управлении ее электрическими и атомными станциями. Глава американского Министерства энергетики Крис Райт добавил, что Соединенные Штаты не видят проблем в передаче украинских АЭС под свое управление.

Запорожская АЭС перешла под контроль России в октябре 2022 года. В настоящее время все энергоблоки станции находятся в режиме «холодный останов» и не производят электроэнергию.

Кремль однозначно отвергает возможность обсуждения принадлежности Запорожской АЭС и прилегающих территорий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что территории, вошедшие в состав России, зафиксированы в Конституции и являются неотъемлемой частью страны. Он подчеркнул, что этот вопрос является «абсолютно неоспоримым и необсуждаемым».

Ранее сообщалось, что дрон ВСУ атаковал Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).